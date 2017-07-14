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Как хороши, как свежи были розы

Как хороши, как свежи были розы

С начала июля театр кукол работает над новым спектаклем, главные создатели которого — петербургский режиссёр Станислав Мозговой и заслуженный художник РФ Нелли Полякова.

Спектакль необычный, по сути экспериментальный, ведь Иван Сергеевич Тургенев — автор явно не для театра кукол. Главный риск тут — в выборе литературного материала, ведь в основу постановки лягут … «Стихотворения в прозе».

Работа будет посвящена 200-летию со дня рождения писателя, жизнь которого, отчасти, связана и с Тульским краем. Можно добавить лишь то, что спектакль для семейного просмотра.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
28 июля 2017, пятница
18:00
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