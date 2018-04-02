Знаете сказочку про Курочку Рябу? Конечно! Кто же ее не знает! Но, оказывается, история деда с бабкой и их замечательной курицей может иметь продолжение. Его придумал детский писатель В. Лифшиц , один из создателей знаменитой когда-то передачи «Радио-няня», и назвал - «Ищи ветра в поле».



Написанная в лучших традициях народных и пушкинских сказок, пьеса повествует о том, что жадность, коварство и вздорное властолюбие всегда будут наказаны. Даже сама природа готова прийти на помощь героям с добрым сердцем.



В 2007 г. спектакль стал победителем областного театрального конкурса «Удача года» в номинации «Удача режиссера» - Юрий Евдокимов.



2009 - Дипломы I-ой степени в номинациях: «За лучшую режиссерскую работу», «За лучшее художественное оформление спектакля», «За лучший актерский ансамбль», «Приз зрительских симпатий» I межрегионального фестиваля театров кукол «Рабочая лошадка», г. Набережные Челны.



Актер Владимир Хлопов получил за роль Деда в спектакле «Ищи ветра в поле» специальный приз правления Кировского отделения СТД РФ.



