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Гортензия в Париже

Гортензия в Париже

Ах, водевиль, водевиль! Со дня своего появления этот театральный жанр пользуется неизменной любовью публики, поэтому просто обречен на успех спектакль по пьесе классика русского водевиля Д. Т. Ленского «Стряпчий под столом», названный в сценической редакции режиссёра В. Глазкова «Гортензия в Париже».

Молодой повеса г-н Сен- Леон, провинциал с пылкой душой и скромным поэтическим талантом, наделал столько долгов, что вынужден скрываться в Париже от своих кредиторов. Те вдогонку за банкротом отправили стряпчего Жовиаля, задача которого — схватить Сен-Леона и передать в руки правосудия. Одновременно со стряпчим в Париже появляются две подруги- Гортензия и Элиза, молодые вдовы со средствами. Обе они неравнодушны к Сен-Леону, однако наш герой давно любит Гортензию и пока не подозревает, что после смерти мужа она свободна и готова соединить с ним свою судьбу. Дамы находят Сен-Леона раньше, чем это удаётся стряпчему, и становятся соперницами в борьбе за его сердце. Что же произойдёт дальше?

Ответ на этот вопрос становится очевидным только в финале спектакля, богатого неожиданными поворотами сюжета, запоминающимися музыкальными и танцевальными номерами, искромётным юмором и буффонадой, яркой игрой актёров.

Действующие лица и исполнители:

  • Сен-Леон — Олег Спиренков;
  • Гортензия — Ирина Атлашкина, Любовь Пахомова;
  • Жовиаль — Ринад Кондаев;
  • Элиза (Баронесса Дальби) — Татьяна Кондаева, Екатерина Прокопьева;
  • Луиза, служанка — Юлия Бороздина;
  • Жером — Алексей Копотилов;
  • Помощник режиссера на театре, 1-ый сыщик — Андрей Абрамов;
  • 2-ой сыщик — Юлия Бороздина, Любовь Пахомова.

Режиссёр-постановщик — Владимир Глазков.

Сценография — заслуженный художник Р. Ф. Иван Миляев. Композитор — Игорь Рогалев.

Художник по костюмам — Анна Миляева.

Модельер — Лариса Кузьмина.

Музыкальное оформление — Владимир Глазков, И. Рогалев.

Художник по свету — Дмитрий Алешин.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
15 февраля 2019, пятница
18:30
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