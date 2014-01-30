Ах, водевиль, водевиль! Со дня своего появления этот театральный жанр пользуется неизменной любовью публики, поэтому просто обречен на успех спектакль по пьесе классика русского водевиля Д. Т. Ленского «Стряпчий под столом», названный в сценической редакции режиссёра В. Глазкова «Гортензия в Париже».

Молодой повеса г-н Сен- Леон, провинциал с пылкой душой и скромным поэтическим талантом, наделал столько долгов, что вынужден скрываться в Париже от своих кредиторов. Те вдогонку за банкротом отправили стряпчего Жовиаля, задача которого — схватить Сен-Леона и передать в руки правосудия. Одновременно со стряпчим в Париже появляются две подруги- Гортензия и Элиза, молодые вдовы со средствами. Обе они неравнодушны к Сен-Леону, однако наш герой давно любит Гортензию и пока не подозревает, что после смерти мужа она свободна и готова соединить с ним свою судьбу. Дамы находят Сен-Леона раньше, чем это удаётся стряпчему, и становятся соперницами в борьбе за его сердце. Что же произойдёт дальше?

Ответ на этот вопрос становится очевидным только в финале спектакля, богатого неожиданными поворотами сюжета, запоминающимися музыкальными и танцевальными номерами, искромётным юмором и буффонадой, яркой игрой актёров.

Действующие лица и исполнители:

Сен-Леон — Олег Спиренков;

Гортензия — Ирина Атлашкина, Любовь Пахомова;

Жовиаль — Ринад Кондаев;

Элиза (Баронесса Дальби) — Татьяна Кондаева, Екатерина Прокопьева;

Луиза, служанка — Юлия Бороздина;

Жером — Алексей Копотилов;

Помощник режиссера на театре, 1-ый сыщик — Андрей Абрамов;

2-ой сыщик — Юлия Бороздина, Любовь Пахомова.

Режиссёр-постановщик — Владимир Глазков.

Сценография — заслуженный художник Р. Ф. Иван Миляев. Композитор — Игорь Рогалев.

Художник по костюмам — Анна Миляева.

Модельер — Лариса Кузьмина.

Музыкальное оформление — Владимир Глазков, И. Рогалев.

Художник по свету — Дмитрий Алешин.