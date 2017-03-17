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Дом восходящего солнца (Калужский драматический театр)

Дом восходящего солнца (Калужский драматический театр)

В Тулу с гастролями приедет Калужский государственный областной драматический театр.

Живет на свете веселая компания, которую собрал вокруг себя парень по имени Солнце. Юноши и девушки из неблагополучных семей, у которых за душой ничего, кроме желания свободы и независимости, весело проводят время, поют, играют на разных музыкальных инструментах, мгновенно включаются в любую игру, будь то откровенное издевательство над ректором или путешествие к морю.

В эту компанию попадает дочь ректора Саша. Она становится девушкой Солнца, но внутренне мечется между образом жизни своих родителей и круга молодежи, к которому ее тянет.

Стоимость: 250−500 р.

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