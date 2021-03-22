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Чучело

Чучело

12 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest на сцене Городского концертного зала покажут танцевальный спектакль «Чучело» в исполнении ансамбля эстрадного танца «Звёздный экспресс»! «Вот ты и не знаешь, что это такое, когда тебя гоняют, как зайца. А получается, раз побежал — значит, виноват. Теперь я учёная — надо отбиваться, если даже их много и тебя бьют. Но бежать нельзя. Тогда я этого не понимала и побежала».
 
 
В основу постановки легла повесть «Чучело» о племяннице Владимира Железникова. Шестикласснице Лене весь класс объявил бойкот — за предательство, которого она не совершала, но взяла вину на себя. У зрителей есть уникальная возможность взглянуть на школьную историю, рассказанную самими школьниками. В этой истории каждый узнает себя и вспомнит моменты из детства. Как поступить: быть лидером или потеряться в толпе, промолчать или высказать своё мнение, отвернуться или встать на защиту— на эти и другие вопросы ответит постановка.
 
 
Продолжительность спектакля: 45 мин.
 
О коллективе:
«Звёздный экспресс» имеет звание народного коллектива. Ансамбль – неоднократный обладатель Гран-при, лауреат областных, российских, международных конкурсов и фестивалей. Год создания коллектива – 1994. Направления обучения: детская современная хореография, импровизация, актерское мастерство, джаз-модерн, художественная гимнастика, классический танец. Отличительная черта ансамбля – эмоциональность, строгий подход к своему исполнительскому мастерству. Дети добиваются успехов под руководством опытных педагогов: Афонина Татьяна Владимировна – художественный руководитель и балетмейстер, Афонин Евгений Сергеевич – педагог хореограф.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
12 апреля 2021, понедельник
17:30
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