12 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest на сцене Городского концертного зала покажут танцевальный спектакль «Чучело» в исполнении ансамбля эстрадного танца «Звёздный экспресс»! «Вот ты и не знаешь, что это такое, когда тебя гоняют, как зайца. А получается, раз побежал — значит, виноват. Теперь я учёная — надо отбиваться, если даже их много и тебя бьют. Но бежать нельзя. Тогда я этого не понимала и побежала».

В основу постановки легла повесть «Чучело» о племяннице Владимира Железникова. Шестикласснице Лене весь класс объявил бойкот — за предательство, которого она не совершала, но взяла вину на себя. У зрителей есть уникальная возможность взглянуть на школьную историю, рассказанную самими школьниками. В этой истории каждый узнает себя и вспомнит моменты из детства. Как поступить: быть лидером или потеряться в толпе, промолчать или высказать своё мнение, отвернуться или встать на защиту— на эти и другие вопросы ответит постановка.

Продолжительность спектакля: 45 мин.

О коллективе:

«Звёздный экспресс» имеет звание народного коллектива. Ансамбль – неоднократный обладатель Гран-при, лауреат областных, российских, международных конкурсов и фестивалей. Год создания коллектива – 1994. Направления обучения: детская современная хореография, импровизация, актерское мастерство, джаз-модерн, художественная гимнастика, классический танец. Отличительная черта ансамбля – эмоциональность, строгий подход к своему исполнительскому мастерству. Дети добиваются успехов под руководством опытных педагогов: Афонина Татьяна Владимировна – художественный руководитель и балетмейстер, Афонин Евгений Сергеевич – педагог хореограф.