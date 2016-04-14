афиша
афиша
Регистрация
Человеческий Голос

Человеческий Голос

 Ж. Кокто «Человеческий Голос». Моноспектакль.

Безумно влюбленная, брошенная женщина — это сюжет на все времена. Пьеса «Человеческий голос» была написана Жаном Кокто в 1930 году, но она не перестает быть актуальной и в наше время. Подобные одноактные пьесы-монологи были написаны им для таких великолепных женщин, как Эдит Пиаф, Берт Бови, Жана Марэ и многих других талантливых людей его времени. Такой формат спектакля, по мнению Кокто, давал артистам возможность выявить наиболее драматические стороны их дарования и проявить новые грани своего таланта. Однако, пьеса-монолог, — это не просто предлог для эффектного выступления на сцене. Всякий раз это серьезное, очень мощное исследование человеческой души, обнажение перед зрителями «куска живой жизни», в котором все — и боль, и слезы, и любовь.

Режиссер спектакля: Анна Терешина
Актриса: Мария Жучилина

Цена билета: 450 Р.

Забронировать билеты можно по телефону: +7 (905) 625-27-88.

Где и когда?
Новый театр
Новый театр
Тула, пр. Ленина, 44
Тел.: 38-46-55
23 декабря 2016, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика