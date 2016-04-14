Ж. Кокто «Человеческий Голос». Моноспектакль.

Безумно влюбленная, брошенная женщина — это сюжет на все времена. Пьеса «Человеческий голос» была написана Жаном Кокто в 1930 году, но она не перестает быть актуальной и в наше время. Подобные одноактные пьесы-монологи были написаны им для таких великолепных женщин, как Эдит Пиаф, Берт Бови, Жана Марэ и многих других талантливых людей его времени. Такой формат спектакля, по мнению Кокто, давал артистам возможность выявить наиболее драматические стороны их дарования и проявить новые грани своего таланта. Однако, пьеса-монолог, — это не просто предлог для эффектного выступления на сцене. Всякий раз это серьезное, очень мощное исследование человеческой души, обнажение перед зрителями «куска живой жизни», в котором все — и боль, и слезы, и любовь.

Режиссер спектакля: Анна Терешина

Актриса: Мария Жучилина

Цена билета: 450 Р.