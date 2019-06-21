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Выходные на Казанской набережной

Выходные на Казанской набережной

Мероприятия состоятся при хорошей погоде.

21 июня

13.00 — 19.00. Работа «Живых скульптур». Периметр Казанской набережной
17.00 — 20.00. Мастер-классы для всей семьи от компании Леруа-Мерлен. Казанская набережная. Площадь перед сценой
18.00 — 19.00. Занятия по настольному теннису. Казанская набережная. Спортивная площадка

22 июня

11.00. Круговая фитнес тренировка с экспертом фитнес клуба VLASTELIN FITNESS в рамках проекта «Город спорта». Пролетарская набережная (за автозаправкой SHELL, спортивная площадка)
11.00 — 18.00.

  • Мастер-классы по росписи значков и магнитов и по изготовлению светодиодных брелков, светодиодных открыток. 3+ Цена: 150 руб. за мастер-класс (изделие гость забирает себе).
  • Крио-попкорн: привычное лакомство становится смешным и прохладным за счет добавления жидкого азота. Цена — 100−200 руб. в зависимости от порции.
  • Аквагрим для детей. Цена от 100 до 200 руб. в зависимости от сложности работ.
  • Дженга

Казанская набережная. Красная беседка под навесом с сиденьями и столиками на Детской площадке.

12.00 — 23.00. Культурный центр «Типография». Казанская набережная. Беседка «Амфитеатр"
13.00 — 19.00. Работа «Живых скульптур» Периметр Казанской набережной
15.00 — 17.00. Концертная программа «Песни военных лет».Казанская набережная. Сцена
19.00−20.00. Cover-set от музыкальной группы. Forever Dreamers. Дмитрий Зуев (вокал. Казанская набережная. Сцена
20.30 Тихие вечера. Казанская набережная. Mr/Cup

23 июня

 

  • Мастер-классы по росписи значков и магнитов по изготовлению светодиодных брелков, светодиодных открыток. 3+ Цена: 150 руб. за мастер-класс (изделие гость забирает себе)
  • Крио-попкорн: привычное лакомство становится смешным и прохладным за счет добавления жидкого азота. Цена — 100−200 руб. в зависимости от порции
  • Аквагрим для детей. Цена от 100 до 200 руб. в зависимости от сложности работ

12.00−23.00 Культурный центр «Типография». Казанская набережная. Беседка «Амфитеатр»./
13.00−19.00. Работа «Живых скульптур». Периметр Казанской набережной
16.00−18.30 Salsa-open. Казанская набережная. Сцена
18.30 -21.00 Линди-хоп вечеринка, мастер-классы по социальным танцам. Казанская набережная. Сцена

Вход свободный.
 

Где и когда?
Казанская набережная
21 июня 2019, пятница
13:00
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22 июня 2019, суббота
11:00
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23 июня 2019, воскресенье
11:00
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