Выходные на Казанской набережной

Мероприятия состоятся при хорошей погоде.

21 июня

13.00 — 19.00. Работа «Живых скульптур». Периметр Казанской набережной

17.00 — 20.00. Мастер-классы для всей семьи от компании Леруа-Мерлен. Казанская набережная. Площадь перед сценой

18.00 — 19.00. Занятия по настольному теннису. Казанская набережная. Спортивная площадка

22 июня

11.00. Круговая фитнес тренировка с экспертом фитнес клуба VLASTELIN FITNESS в рамках проекта «Город спорта». Пролетарская набережная (за автозаправкой SHELL, спортивная площадка)

11.00 — 18.00.

Мастер-классы по росписи значков и магнитов и по изготовлению светодиодных брелков, светодиодных открыток. 3+ Цена: 150 руб. за мастер-класс (изделие гость забирает себе).

Крио-попкорн: привычное лакомство становится смешным и прохладным за счет добавления жидкого азота. Цена — 100−200 руб. в зависимости от порции.

Аквагрим для детей. Цена от 100 до 200 руб. в зависимости от сложности работ.

Дженга

Казанская набережная. Красная беседка под навесом с сиденьями и столиками на Детской площадке.



12.00 — 23.00. Культурный центр «Типография». Казанская набережная. Беседка «Амфитеатр"

13.00 — 19.00. Работа «Живых скульптур» Периметр Казанской набережной

15.00 — 17.00. Концертная программа «Песни военных лет».Казанская набережная. Сцена

19.00−20.00. Cover-set от музыкальной группы. Forever Dreamers. Дмитрий Зуев (вокал. Казанская набережная. Сцена

20.30 Тихие вечера. Казанская набережная. Mr/Cup

23 июня

Мастер-классы по росписи значков и магнитов по изготовлению светодиодных брелков, светодиодных открыток. 3+ Цена: 150 руб. за мастер-класс (изделие гость забирает себе)

Крио-попкорн: привычное лакомство становится смешным и прохладным за счет добавления жидкого азота. Цена — 100−200 руб. в зависимости от порции

Аквагрим для детей. Цена от 100 до 200 руб. в зависимости от сложности работ

12.00−23.00 Культурный центр «Типография». Казанская набережная. Беседка «Амфитеатр»./

13.00−19.00. Работа «Живых скульптур». Периметр Казанской набережной

16.00−18.30 Salsa-open. Казанская набережная. Сцена

18.30 -21.00 Линди-хоп вечеринка, мастер-классы по социальным танцам. Казанская набережная. Сцена

Вход свободный.

