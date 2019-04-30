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Встреча с кинокритиком Антоном Долиным

Встреча с кинокритиком Антоном Долиным

6 мая в большом зале «Октавы» состоится встреча с одним из самых известных и авторитетных российских журналистов и киноведов Антоном Долиным. Вместе с гостем зрители посмотрят и обсудят мощную военную драму «Война Анны».

Антон Долин называет «Войну Анны» тихой сенсацией, самым откровенным и изобретательным фильмом на тему Холокоста, снятым в России. По сюжету шестилетняя девочка, которую великолепно сыграла Марта Козлова, прячется в каминной трубе немецкой комендатуры целые дни, месяцы, годы, и за пределами ее маленького мира идет большая война. Эта картина — наша Анна Франк, наша Алиса в Зазеркалье.

Вход свободный, требуется регистрация.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
6 мая 2019, понедельник
19:00
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