Всероссийский театральный марафон
Со 2 по 4 июля в Тульском ТЮЗе пройдет Всероссийский театральный марафон. На сцене Тюза пройдут четыре спектакля в исполнении Калужского театра юного зрителя.
Публикуем полную программу:
18.30 Открытие Всероссийского театрального марафона (возможно присутствие министра культуры РФ В. Р. Мединского). Показ Спектакля «Музей исчезнувших вещей» 16+
3 июля
11.00 Спектакль «Загадка курочки Рябы» 6+
18.30 Спектакль «Очень простая история» 16+
11.00 Спектакль «Загадка курочки Рябы» 6+
Вход свободный, за билетами обращайтесь в отделения соцзащиты по месту жительства.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
2 июля 2019, вторник
18:30
Тула, улица Коминтерна, 2
3 июля 2019, среда
11:00
3 июля 2019, среда
18:30