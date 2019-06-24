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Всероссийский театральный марафон

Всероссийский театральный марафон

Со 2 по 4 июля в Тульском ТЮЗе пройдет Всероссийский театральный марафон. На сцене Тюза пройдут четыре спектакля в исполнении Калужского театра юного зрителя.

Публикуем полную программу:

2 июля

18.30 Открытие Всероссийского театрального марафона (возможно присутствие министра культуры РФ В. Р. Мединского). Показ Спектакля «Музей исчезнувших вещей» 16+

3 июля

11.00 Спектакль «Загадка курочки Рябы» 6+

18.30 Спектакль «Очень простая история» 16+

4 июля

11.00 Спектакль «Загадка курочки Рябы» 6+

Вход свободный, за билетами обращайтесь в отделения соцзащиты по месту жительства.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
2 июля 2019, вторник
18:30
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Тульский областной театр юного зрителя
3 июля 2019, среда
11:00
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3 июля 2019, среда
18:30
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