Программа «Воинская братина» повествует о славных боевых традициях наших предков.

Проводы в армию — значимый момент в судьбе каждого воина, он издревле сопровождался различными обрядами: с рушниками, с ладанками, с молодыми деревьями, караваем и, конечно же, воинской братиной.

Братиной в старину называли сосуд для питья на пирах на всю братию. Много веселых застолий повидал этот сосуд, занимавший почетное место на пиру — посередине стола. С тех пор братина стала символом единства, верности, духовного братства.

Художественный руководитель фольклорного ансамбля «Услада» — заслуженный работник культуры РФ Марина Федосеева.

Цена билета 170 Р.