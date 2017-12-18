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Воинская братина

Воинская братина

Программа «Воинская братина» повествует о славных боевых традициях наших предков.

Проводы в армию — значимый момент в судьбе каждого воина, он издревле сопровождался различными обрядами: с рушниками, с ладанками, с молодыми деревьями, караваем и, конечно же, воинской братиной.

Братиной в старину называли сосуд для питья на пирах на всю братию. Много веселых застолий повидал этот сосуд, занимавший почетное место на пиру — посередине стола. С тех пор братина стала символом единства, верности, духовного братства.

Художественный руководитель фольклорного ансамбля «Услада» — заслуженный работник культуры РФ Марина Федосеева.

Цена билета 170 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
8 февраля 2018, четверг
15:30
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