Воинская братина
Программа «Воинская братина» повествует о славных боевых традициях наших предков.
Проводы в армию — значимый момент в судьбе каждого воина, он издревле сопровождался различными обрядами: с рушниками, с ладанками, с молодыми деревьями, караваем и, конечно же, воинской братиной.
Братиной в старину называли сосуд для питья на пирах на всю братию. Много веселых застолий повидал этот сосуд, занимавший почетное место на пиру — посередине стола. С тех пор братина стала символом единства, верности, духовного братства.
Художественный руководитель фольклорного ансамбля «Услада» — заслуженный работник
Цена билета 170 Р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
8 февраля 2018, четверг
15:30