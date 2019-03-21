Весна в Музее П.Н.Крылова

Наконец-то наступила долгожданная весна! Ярко светит солнце, а птицы радуют своими голосами. Музей П. Н. Крылова приглашает взрослых и детей на традиционное семейное мероприятие выходного дня. В 12:30 ждём всех на интерактивную программу «Весна, весною, о весне». Вы познакомитесь с известными художниками, которые изображали в своих работах это время года, а также с весенними мотивами в творчестве выдающихся композиторов и поэтов. А в 13:30 все желающие могут присоединиться к мастер-классу по живописи «Рисуем весну» и под руководством педагога создать пейзаж для украшения дома.

Стоимость: интерактивная программа — 100 руб./ взрослые, 50 руб. /дети, мастер-класс-100 руб. для всех категорий.