Vegan Burger Battle
Вас ждет отличный вечер, теплая атмосфера и море отличного настроения!
Участники баттла приготовят для вас свой вариант бургера по-вегану, познакомят с ваган-кулинарией и подарят незабываемые впечатления.
Никто не останется равнодушным! Потому что такого вы еще точно не пробовали!
Вход 600 руб. В стоимость входит дегустация бургеров всех участников мероприятия + напиток.
Количество мест ограничено, билеты можно будет приобрести в магазине «ОднаЛюбовь» (ул. Фридриха Энгельса, 53). Справки по телефону 8−915−698−98−64.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
19 декабря 2017, вторник
19:00