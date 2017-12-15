Vegan Burger Battle

Вас ждет отличный вечер, теплая атмосфера и море отличного настроения!

Участники баттла приготовят для вас свой вариант бургера по-вегану, познакомят с ваган-кулинарией и подарят незабываемые впечатления.

Никто не останется равнодушным! Потому что такого вы еще точно не пробовали!

Вход 600 руб. В стоимость входит дегустация бургеров всех участников мероприятия + напиток.

Количество мест ограничено, билеты можно будет приобрести в магазине «ОднаЛюбовь» (ул. Фридриха Энгельса, 53). Справки по телефону 8−915−698−98−64.

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