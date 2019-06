Уикенд фестиваля Be in Open Films

26 июня на «Октаве» — будем смотреть лучшие работы российской программы фестиваля BE IN OPEN FILMS! Программу представит редактор моды BE IN OPEN Максим Муратов. Любите концептуальное видеоискусство, прогрессивную рекламу и необычные, но при этом невычурные короткометражки и клипы? Собирайте большую компанию и приходите.

Российская программа фестиваля BE IN OPEN FILMS сформирована на основе открытого конкурса. В нее вошли лучшие видео рекламных кампаний концептуальных брендов, музыкальные клипы и документальные фильмы про апсайклинг, зависимость от социальных медиа и гендерную идентичность. В рамках мероприятия также покажут сюрреалистичные музыкальные клипы с участием брендов «Волчок», Jahnkoy, ZDDZ, Inshade, Sorry I'm Not, Fakoshima и многих других.

Вход по предварительной регистрации.