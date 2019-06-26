афиша
афиша
Регистрация
Уикенд фестиваля Be in Open Films

Уикенд фестиваля Be in Open Films

26 июня на «Октаве» — будем смотреть лучшие работы российской программы фестиваля BE IN OPEN FILMS! Программу представит редактор моды BE IN OPEN Максим Муратов. Любите концептуальное видеоискусство, прогрессивную рекламу и необычные, но при этом невычурные короткометражки и клипы? Собирайте большую компанию и приходите.

Российская программа фестиваля BE IN OPEN FILMS сформирована на основе открытого конкурса. В нее вошли лучшие видео рекламных кампаний концептуальных брендов, музыкальные клипы и документальные фильмы про апсайклинг, зависимость от социальных медиа и гендерную идентичность. В рамках мероприятия также покажут сюрреалистичные музыкальные клипы с участием брендов «Волчок», Jahnkoy, ZDDZ, Inshade, Sorry I'm Not, Fakoshima и многих других.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
26 июня 2019, среда
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.