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Творческий вечер Жанны Цинман

Творческий вечер Жанны Цинман

В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н.Толстого состоится творческий вечер поэта и художника Жанны Цинман. На встрече Жанна представит специальную программу Tiamo, состоящую из любовной и философской лирики.

Вход свободный.

 

Жанна Германовна Цинман – художник-живописец, график, член международной ассоциации изобразительных искусств, преподаватель художественного отделения Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского.

Жанна Цинман – автор сборника поэзии «Весенний гобелен» (2013 г.)

Поэт, прозаик, драматург Михаил Горевич (г. Москва)написал в предисловии к сборнику такие слова:

«Я отношу Жанну Цинман к редким, но важным для нашей культуры людям, которых я назвал бы «творцами Нового Возрождения»…Неожиданный контекст, умение несколькими штрихами показать эпохи и страны, сопереживание и сопричастность великим мастерам, делают стихотворения многослойными, живописными и эмоциональными».

Где и когда?
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого
24 марта 2019, воскресенье
15:00
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