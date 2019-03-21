Творческий вечер Жанны Цинман

В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н.Толстого состоится творческий вечер поэта и художника Жанны Цинман. На встрече Жанна представит специальную программу Tiamo, состоящую из любовной и философской лирики.

Вход свободный.

Жанна Германовна Цинман – художник-живописец, график, член международной ассоциации изобразительных искусств, преподаватель художественного отделения Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского.

Жанна Цинман – автор сборника поэзии «Весенний гобелен» (2013 г.)

Поэт, прозаик, драматург Михаил Горевич (г. Москва)написал в предисловии к сборнику такие слова:

«Я отношу Жанну Цинман к редким, но важным для нашей культуры людям, которых я назвал бы «творцами Нового Возрождения»…Неожиданный контекст, умение несколькими штрихами показать эпохи и страны, сопереживание и сопричастность великим мастерам, делают стихотворения многослойными, живописными и эмоциональными».