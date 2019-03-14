Творческий вечер Валерия Ходулина и Дениса Гастева

Денис Гастев презентует гостям свой новый документальный фильм «Сказанье о том, как Тургенев Иван землячке помог напечатать роман», снятый к 200-летию со Дня рождения писателя. Авторы проекта - режиссёр Денис Гастев и сценарист, заслуженный работник культуры РФ, члена Союза писателей России, Почётный гражданин города Тулы Валерий Ходулин.

Иван Сергеевич Тургенев - писатель, имя которого неразрывно связано не только с Орлом, где он родился, не только с Тульским краем, где он жил, где создавал свои бессмертные рассказы, повести, романы, стихи, но и со всей Россией, со всем миром… Как правило, герои его рассказов из «Записок охотника» живут в южной части Тульской губернии, где находилось его родовое имение – село Тургенево. Эту часть Тульской земли Тургенев исходил и изъездил вдоль и поперёк. Но был случай, когда судьба забросила его всего на несколько часов на северо-запад Тульской губернии, на хутор Плутнево, Алексинского уезда. Этот счастливый случай помог молодой талантливой хуторянке Любови Стечкиной при помощи великого писателя войти в большую литературу XIX века.

В рамках встречи гости музея увидят фильм, а также пообщаются с авторами проекта.

Возрастная категория: 12+

Вход свободный