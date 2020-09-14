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Тула. Кремль. 500 лет

Тула. Кремль. 500 лет

В честь 500-летия Тульского кремля 20 и 27 сентября приглашаем Вас в путешествие по старинным улицам с обзором основных памятников и достопримечательностей.

Вас ждёт знакомство с историческими событиями и личностями, связанными с древней крепостью, построенной 5 веков назад на границе с Диким полем для защиты Русского государства.
 
Вы станете участниками экскурсии внутри кремлёвских стен, узнаете о быте жителя кремля в XVI – XVII вв., об устройстве жизни в «граде каменном» с его мощёнными улицами, домами знатных бояр и бедных ремесленников, с башнями, в которых была сосредоточена боевая мощь Тульского кремля.
 
Узнаете, как преобразился древний памятник в канун своего пятисотлетия.
 
12.00 - 13.20 – автобусная экскурсия по городу
13.30 - 14.30 – экскурсия в по территории в музее «Тульский кремль»
 
В стоимость входит:
 
  • поездка на комфортабельном автобусе;
  • услуги гида-экскурсовода;
  • экскурсия в музее «Тульский кремль».
Продолжительность: 2.5 часа.
Сбор группы: 20,27 сентября в 12-00  по адресу Демонстрации, 1 А.
 
Стоимость билета:
 
  • дети и пенсионеры 800;
  • взрослые 850.
Действует предварительная запись: 8 902 697 00 10, 8 800 201-71-00.
Где и когда?
Тульский Кремль, музей
20 сентября 2020, воскресенье
12:00
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27 сентября 2020, воскресенье
12:00
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Касса
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Папа
Купить билет
19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Музыка в темноте
Купить билет
26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Дора
Купить билет
8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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