Тула. Кремль. 500 лет

В честь 500-летия Тульского кремля 20 и 27 сентября приглашаем Вас в путешествие по старинным улицам с обзором основных памятников и достопримечательностей.

Вас ждёт знакомство с историческими событиями и личностями, связанными с древней крепостью, построенной 5 веков назад на границе с Диким полем для защиты Русского государства.

Вы станете участниками экскурсии внутри кремлёвских стен, узнаете о быте жителя кремля в XVI – XVII вв., об устройстве жизни в «граде каменном» с его мощёнными улицами, домами знатных бояр и бедных ремесленников, с башнями, в которых была сосредоточена боевая мощь Тульского кремля.

Узнаете, как преобразился древний памятник в канун своего пятисотлетия.

12.00 - 13.20 – автобусная экскурсия по городу

13.30 - 14.30 – экскурсия в по территории в музее «Тульский кремль»

В стоимость входит:

поездка на комфортабельном автобусе;

услуги гида-экскурсовода;

экскурсия в музее «Тульский кремль».

Продолжительность: 2.5 часа. Сбор группы: 20,27 сентября в 12-00 по адресу Демонстрации, 1 А. Стоимость билета:

дети и пенсионеры 800;

взрослые 850.

Действует предварительная запись: 8 902 697 00 10, 8 800 201-71-00.