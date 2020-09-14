Тула. Кремль. 500 лет
В честь 500-летия Тульского кремля 20 и 27 сентября приглашаем Вас в путешествие по старинным улицам с обзором основных памятников и достопримечательностей.
Вас ждёт знакомство с историческими событиями и личностями, связанными с древней крепостью, построенной 5 веков назад на границе с Диким полем для защиты Русского государства.
Вы станете участниками экскурсии внутри кремлёвских стен, узнаете о быте жителя кремля в XVI – XVII вв., об устройстве жизни в «граде каменном» с его мощёнными улицами, домами знатных бояр и бедных ремесленников, с башнями, в которых была сосредоточена боевая мощь Тульского кремля.
Узнаете, как преобразился древний памятник в канун своего пятисотлетия.
12.00 - 13.20 – автобусная экскурсия по городу
13.30 - 14.30 – экскурсия в по территории в музее «Тульский кремль»
В стоимость входит:
- поездка на комфортабельном автобусе;
- услуги гида-экскурсовода;
- экскурсия в музее «Тульский кремль».
Продолжительность: 2.5 часа.
Сбор группы: 20,27 сентября в 12-00 по адресу Демонстрации, 1 А.
Стоимость билета:
- дети и пенсионеры 800;
- взрослые 850.
Действует предварительная запись: 8 902 697 00 10, 8 800 201-71-00.
Где и когда?
Тула, Кремль
20 сентября 2020, воскресенье
12:00
27 сентября 2020, воскресенье
12:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200-3000 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽