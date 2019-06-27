афиша
афиша
Регистрация
Субботея

Субботея

29 июня ремесленный двор «Добродей» приглашает провести досуг весело и с пользой на традиционной Субботее!

В этот день откроет двери интерактивный выставочный комплекс «Тульский резной наличник», где покажут аутентичные резные наличники и старинные плотницкие инструменты, предложат расписать гусенка-магнит или украсить фоторамку «Тульское окошко».

Гости мероприятия смогут самостоятельно выковать подкову на удачу, сердце для влюбленных и подарок из кузни — кочергу и гвоздь.

На площадке «Деревянные игры» своих чемпионов ждут различные состязания, а любителей разгадывать тайны — задания Бродилки-добродилки. В кинотеатре «Майский» пройдут показы любимых фильмов прошлых лет.

Публикуем полную афишу мероприятий и кинопоказов.

Вход свободный.

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
29 июня 2019, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.