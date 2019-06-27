29 июня ремесленный двор «Добродей» приглашает провести досуг весело и с пользой на традиционной Субботее!

В этот день откроет двери интерактивный выставочный комплекс «Тульский резной наличник», где покажут аутентичные резные наличники и старинные плотницкие инструменты, предложат расписать гусенка-магнит или украсить фоторамку «Тульское окошко».

Гости мероприятия смогут самостоятельно выковать подкову на удачу, сердце для влюбленных и подарок из кузни — кочергу и гвоздь.

На площадке «Деревянные игры» своих чемпионов ждут различные состязания, а любителей разгадывать тайны — задания Бродилки-добродилки. В кинотеатре «Майский» пройдут показы любимых фильмов прошлых лет.

Публикуем полную афишу мероприятий и кинопоказов.

Вход свободный.