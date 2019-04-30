Субботея в Добром подворье

Ремесленный двор «Добродей» открывает весенний сезон и собирает друзей на первом в этом году «Субботее в Добром подворье», которая состоится 4 и 11 мая.

Программа:

12.00, 13.00,14.00, 15.00 — мастер-классы, этнографическая интерактивная выставка-мотив «Узоры о судьбе и о надежде», которая позволит узнать значения символов, изображенных на филимоновской игрушке, в деталях костюма, украшениях из бисера, предметах быта наших предков.

На Субботее будут работать увлекательные мастер-классы: 4 мая все желающие смогут поработать за гончарным кругом, слепить и расписать филимоновскую игрушку и сделать бычка-смоляного бочка; 11 мая мастера научат изготавливать традиционную текстильную куклу, браслет из бисера, тульскую забаву фурчалку, традиционные плетеные текстильные круги и кувшинчик с ангобной росписью на гончарном круге.

Вход свободный. Стоимость мастер-классов можно узнать по телефону: 35−25−00 либо на сайте dobrodeytula.ru