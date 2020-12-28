Сборная пешая экскурсия по историческому центру Тулы
Центр приема гостей Тульской области приглашает жителей и гостей города Тула на обзорную экскурсию по исторической части города. Вы узнаете, чем знаменит древний город, ознакомитесь с его длинной историей, увидите основные памятники культуры, прогуляетесь по Казанской набережной и увидите главный замок города – Тульский Кремль.
Мы предлагаем Вам познакомиться с историей города и его центральной частью лично, записавшись на обзорную экскурсию.
Продолжительность экскурсии: 2-2,5 часа
Начало экскурсии: в 11:00.
Сбор группы в Центре приема гостей Тульской области по адресу: ул. Советская 11/7 – территория городского пространства «Искра».
В ходе экскурсии ваш маршрут пройдет через городское пространство «Искра», Благовещенскую улицу и храм Благовещения пресвятой Богородицы, городскую Думу и Администрацию города, мимо дома Гречихина, вдоль Советской и мимо Филлиповского магазина на площадь Ленина, через знаменитый памятник прянику и главную Башню Кремля – Одоевскую, Кремлевский сквер, Казанскую набережную, башню водяных ворот, осадные дворы или в торговые ряды Кремля, выйдет через Пятницкие ворота на ул. Металлистов, посмотрите Мосинский сквер, памятник Петру и Левше.
Запись производится:
- по телефону 8-920-272-39-39, 8-800-201-71-00, 8-902-697-00-10;
- через директ Инстаграм @tula_travel_center;
- по электронному адресу tulatravel@yandex.ru ;
- при личном обращении по адресу: ул. Демонстрации, 1А./ ул. Советская, 11/7 (территория городского пространства «Искра»).
При бронировании просим Вас указать контактное лицо, количество человек и контактный номер.
Бронь места осуществляется только по предоплате. Необходима предварительная запись.
Где и когда?
Тула, Советская улица, 11
2 января 2021, суббота
14:00
3 января 2021, воскресенье
14:00
4 января 2021, понедельник
14:00
5 января 2021, вторник
14:00
6 января 2021, среда
14:00
7 января 2021, четверг
14:00
8 января 2021, пятница
14:00
8 января, пятница 14:00
₽ Билеты: 1000-2650 ₽
23 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 1200-2100 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
3 января, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2750-2850 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽