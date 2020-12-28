Сборная пешая экскурсия по историческому центру Тулы

Центр приема гостей Тульской области приглашает жителей и гостей города Тула на обзорную экскурсию по исторической части города. Вы узнаете, чем знаменит древний город, ознакомитесь с его длинной историей, увидите основные памятники культуры, прогуляетесь по Казанской набережной и увидите главный замок города – Тульский Кремль.

Мы предлагаем Вам познакомиться с историей города и его центральной частью лично, записавшись на обзорную экскурсию.

Продолжительность экскурсии: 2-2,5 часа

Начало экскурсии: в 11:00.

Сбор группы в Центре приема гостей Тульской области по адресу: ул. Советская 11/7 – территория городского пространства «Искра».

В ходе экскурсии ваш маршрут пройдет через городское пространство «Искра», Благовещенскую улицу и храм Благовещения пресвятой Богородицы, городскую Думу и Администрацию города, мимо дома Гречихина, вдоль Советской и мимо Филлиповского магазина на площадь Ленина, через знаменитый памятник прянику и главную Башню Кремля – Одоевскую, Кремлевский сквер, Казанскую набережную, башню водяных ворот, осадные дворы или в торговые ряды Кремля, выйдет через Пятницкие ворота на ул. Металлистов, посмотрите Мосинский сквер, памятник Петру и Левше.

Запись производится:

по телефону 8-920-272-39-39, 8-800-201-71-00, 8-902-697-00-10;

через директ Инстаграм @tula_travel_center;

по электронному адресу tulatravel@yandex.ru ;

при личном обращении по адресу: ул. Демонстрации, 1А./ ул. Советская, 11/7 (территория городского пространства «Искра»).

При бронировании просим Вас указать контактное лицо, количество человек и контактный номер.

Бронь места осуществляется только по предоплате. Необходима предварительная запись.