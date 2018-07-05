РадиоРекордТула #mortalkombat

Каждый четверг на территории молодёжного пространства «ГАЗОН» музыкальные баттлы лучших диджеев проекта Record Mortal Combat.

Ежедневно по будням в шоу TALKER'Ы мы будем представляем участников Record Mortal Combat. Каждый из них сможет попасть на финальные вечеринки недели, которые будут проходить в Тульском кремле по четвергам.

Вход свободный.