#РадиоРекордТула #mortalkombat
Каждый четверг на территории молодёжного пространства «ГАЗОН» музыкальные баттлы лучших диджеев проекта Record Mortal Combat.
Ежедневно по будням в шоу TALKER'Ы мы будем представляем участников Record Mortal Combat. Каждый из них сможет попасть на финальные вечеринки недели, которые будут проходить в Тульском кремле по четвергам.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
5 июля 2018, четверг
20:00
12 июля 2018, четверг
20:00
19 июля 2018, четверг
20:00
26 июля 2018, четверг
20:00
2 августа 2018, четверг
20:00
9 августа 2018, четверг
20:00
16 августа 2018, четверг
20:00
23 августа 2018, четверг
20:00
30 августа 2018, четверг
20:00