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Праздничные дни в музее изобразительных искусств

Праздничные дни в музее изобразительных искусств

Тульский художественный музей приглашает посетить уникальные выставки в праздничные дни.
 
В праздничные дни музей открыт для посетителей до 20.00
 
Вы познакомитесь с живописными шедеврами выдающихся русских и
западноевропейских мастеров. А «космическая» выставка московского
художника и модельера Дмитрия Цветкова «В Полёт!» позволит совершить
путешествие во Вселенную! Кроме того, гости увидят детские работы,
приуроченные к Году театра.
 
Стоимость: взрослые - 200 р, иностранные граждане - 300 р., пенсионеры/студенты - 100 р., до 16 лет - бесплатно.
Где и когда?
Тульский областной художественный музей
10 мая 2019, пятница
10:00
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11 мая 2019, суббота
10:00
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12 мая 2019, воскресенье
10:00
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