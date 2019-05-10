Праздничные дни в музее изобразительных искусств
Тульский художественный музей приглашает посетить уникальные выставки в праздничные дни.
В праздничные дни музей открыт для посетителей до 20.00
Вы познакомитесь с живописными шедеврами выдающихся русских и
западноевропейских мастеров. А «космическая» выставка московского
художника и модельера Дмитрия Цветкова «В Полёт!» позволит совершить
путешествие во Вселенную! Кроме того, гости увидят детские работы,
приуроченные к Году театра.
Стоимость: взрослые - 200 р, иностранные граждане - 300 р., пенсионеры/студенты - 100 р., до 16 лет - бесплатно.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
10 мая 2019, пятница
10:00
11 мая 2019, суббота
10:00
12 мая 2019, воскресенье
10:00