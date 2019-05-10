Праздничные дни в музее изобразительных искусств

Тульский художественный музей приглашает посетить уникальные выставки в праздничные дни.

В праздничные дни музей открыт для посетителей до 20.00

Вы познакомитесь с живописными шедеврами выдающихся русских и

западноевропейских мастеров. А «космическая» выставка московского

художника и модельера Дмитрия Цветкова «В Полёт!» позволит совершить

путешествие во Вселенную! Кроме того, гости увидят детские работы,

приуроченные к Году театра.

Стоимость: взрослые - 200 р, иностранные граждане - 300 р., пенсионеры/студенты - 100 р., до 16 лет - бесплатно.