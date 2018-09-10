По военной дороге
Тульский военно-исторический музей приглашает туляков и гостей города на новый увлекательный квест. Участников ожидает путешествие в прошлое родины. Они ощутят себя в роли бойцов, которые отправляются на фронт в 1941 году.
Гостям музея предстоит пройти «по военным дорогам» войны, познакомиться с тонкостями военного дела, выполнить множество интереснейших заданий на интерактивных станциях, проявить смекалку и эрудицию, чтобы добраться до победного 1945. Приходите и покажите себя достойными потомками героев-победителей!
Начало квеста в 14:00 и 17:00
Стоимость участия: взрослые – 200 руб.,
студенты, пенсионеры, школьники – 150 руб.
Где и когда?
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
15 сентября 2018, суббота
14:00
15 сентября 2018, суббота
17:00