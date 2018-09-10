По военной дороге

Тульский военно-исторический музей приглашает туляков и гостей города на новый увлекательный квест. Участников ожидает путешествие в прошлое родины. Они ощутят себя в роли бойцов, которые отправляются на фронт в 1941 году.

Гостям музея предстоит пройти «по военным дорогам» войны, познакомиться с тонкостями военного дела, выполнить множество интереснейших заданий на интерактивных станциях, проявить смекалку и эрудицию, чтобы добраться до победного 1945. Приходите и покажите себя достойными потомками героев-победителей!

Начало квеста в 14:00 и 17:00

Стоимость участия: взрослые – 200 руб.,

студенты, пенсионеры, школьники – 150 руб.