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Песня о купце Калашникове

Песня о купце Калашникове

Сюжет поэмы разворачивается во времена русского средневековья, во времена правления царя Ивана Грозного. В основе произведения лежит фольклорный сюжет, восходящий к народным песням о царе Иване Грозном, многие из которых к XIX веку сохранились и были записаны. Эта поэма в контексте всего творчества поэта воспринимается как своеобразный итог работы Лермонтова над русским фольклором. По жанру и художественному своеобразию она оказалась единственной в своём роде и не получила продолжения ни в творчестве её автора, ни у других поэтов.

Поэму Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»

Читает Татьяна Тимошенкова.

Оркестр русских народных инструментов «Тула».

Художественный руководитель и главный дирижер — Владимир Аленичев.

Фольклорный ансамбль «Услада».

Художественный руководитель — Марина Федосеева.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
13 марта 2019, среда
18:30
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