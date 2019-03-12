Песня о купце Калашникове
Сюжет поэмы разворачивается во времена русского средневековья, во времена правления царя Ивана Грозного. В основе произведения лежит фольклорный сюжет, восходящий к народным песням о царе Иване Грозном, многие из которых к XIX веку сохранились и были записаны. Эта поэма в контексте всего творчества поэта воспринимается как своеобразный итог работы Лермонтова над русским фольклором. По жанру и художественному своеобразию она оказалась единственной в своём роде и не получила продолжения ни в творчестве её автора, ни у других поэтов.
Поэму Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»
Читает Татьяна Тимошенкова.
Оркестр русских народных инструментов «Тула».
Художественный руководитель и главный дирижер — Владимир Аленичев.
Фольклорный ансамбль «Услада».
Художественный руководитель — Марина Федосеева.