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Паркотерапия по–болотовски, или один день в парке старинном

Паркотерапия по–болотовски, или один день в парке старинном

6 июля пройдет ежегодная акция «Паркотерапия по-болотовски, или Один день в парке старинном». Мероприятие состоится на территории Богородицкого дворца-музея.

Гостей ждет экскурсия-променад по пейзажному парку с элементами трудотерапии: все желающие могут принять участие в посадке газона. Также в программе — викторина, чаепитие на свежем воздухе, мастер-классы по росписи магнита и обережной кукле.

Цель акции — привлечь внимание гостей и жителей города к историческому месту — богородицкому парку, а также к тем личностям, которые имели отношение к его созданию и возрождению после векового забвения.

Вход свободный.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
6 июля 2019, суббота
16:00
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