6 июля пройдет ежегодная акция «Паркотерапия по-болотовски, или Один день в парке старинном». Мероприятие состоится на территории Богородицкого дворца-музея.

Гостей ждет экскурсия-променад по пейзажному парку с элементами трудотерапии: все желающие могут принять участие в посадке газона. Также в программе — викторина, чаепитие на свежем воздухе, мастер-классы по росписи магнита и обережной кукле.

Цель акции — привлечь внимание гостей и жителей города к историческому месту — богородицкому парку, а также к тем личностям, которые имели отношение к его созданию и возрождению после векового забвения.

Вход свободный.