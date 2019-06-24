Открытие «Газона» с Мари Краймбрери
27 июня вновь откроется молодежное пространство «Газон». В этом году оно переместится на Казанскую набережную, здесь же и состоится торжественная церемония открытия в 16.00 с приглашенной звездой Мари Крамбрери.
Публикуем программу мероприятий:
Спортивная зона:
- 16.00 — 21.00 фитнес-марафон.
Зона игротеки:
- 16.00 — 21.00 — большие напольные игры (дженга, шашки, танграм, игра «Змейки и лестницы», классики) и настольные игры.
- 16.00 — 17.00 — анимационная программа для детей на детской площадке.
Зона туризма:
- 16.00 — 21.00 — «Веревочный парк»: параллельные перила, навесная переправа. Мастер-класс по вязанию узлов и установке палатки.
Экскурсии:
- 16.00 — 21.00 — фото-тест у сцены
- 16.00 — 18.00 — экскурсия «История Тулы в 5 веках».
- 18.00 — 20.00 — экскурсия «Арсенал и щит России».
- 20.00 — 22.00 — экскурсия «Тула мистическая».
Зона неформального образования:
- 16.30 — 18.00 — «Языковая среда на Газоне»: презентация лингвистических школ и языков.
- 18.00 — 19.00 — мастер-класс «Секрет успеха» от Сергея Хомякова, учредителя Хомсбокса, в рамках проекта «TOP-PEOPLE».
- 19.30 — 21.00 — Meet up «Молодежь у руля"(неформальная встреча с молодежью для живого обсуждения и обмена идеями).
Концертная программа — 16.00−22.00:
- лауреаты и победители фестиваля студенческого творчества «Тульская студенческая весна».
- музыкальный театр GORIZONT INTERTAINMENT.
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группа Тульского колледжа искусств им.
А. С. Даргомыжского«Diggers Band».
- федерация чирлидинга Тульской области.
- коллектив эстрадного и народного танца «Калинка».
- танцевальный дом «BM1».
- dance — show «INSIDE».
- танцевальный коллектив «Just in time».
- EXTRA DANCE studio.
- танцевальный коллектив «STARS».
- группа «KRAVA».
- тульская группа «Студия Союз творческих».
- участница телепроекта «Новая Звезда» — Эвелина Митяева.
Завершит вечер праздничный фейерверк.
Где и когда?
Тула, Тула
27 июня 2019, четверг
16:00