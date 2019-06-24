Открытие «Газона» с Мари Краймбрери

27 июня вновь откроется молодежное пространство «Газон». В этом году оно переместится на Казанскую набережную, здесь же и состоится торжественная церемония открытия в 16.00 с приглашенной звездой Мари Крамбрери.

Публикуем программу мероприятий:

Спортивная зона:

16.00 — 21.00 фитнес-марафон.

Зона игротеки:

16.00 — 21.00 — большие напольные игры (дженга, шашки, танграм, игра «Змейки и лестницы», классики) и настольные игры.

16.00 — 17.00 — анимационная программа для детей на детской площадке.

Зона туризма:

16.00 — 21.00 — «Веревочный парк»: параллельные перила, навесная переправа. Мастер-класс по вязанию узлов и установке палатки.

Экскурсии:

16.00 — 21.00 — фото-тест у сцены

16.00 — 18.00 — экскурсия «История Тулы в 5 веках».

18.00 — 20.00 — экскурсия «Арсенал и щит России».

20.00 — 22.00 — экскурсия «Тула мистическая».

Зона неформального образования:

16.30 — 18.00 — «Языковая среда на Газоне»: презентация лингвистических школ и языков.

18.00 — 19.00 — мастер-класс «Секрет успеха» от Сергея Хомякова, учредителя Хомсбокса, в рамках проекта «TOP-PEOPLE».

19.30 — 21.00 — Meet up «Молодежь у руля"(неформальная встреча с молодежью для живого обсуждения и обмена идеями).

Концертная программа — 16.00−22.00:

лауреаты и победители фестиваля студенческого творчества «Тульская студенческая весна».

музыкальный театр GORIZONT INTERTAINMENT.

группа Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского «Diggers Band».

«Diggers Band». федерация чирлидинга Тульской области.

коллектив эстрадного и народного танца «Калинка».

танцевальный дом «BM1».

dance — show «INSIDE».

танцевальный коллектив «Just in time».

EXTRA DANCE studio.

танцевальный коллектив «STARS».

группа «KRAVA».

тульская группа «Студия Союз творческих».

участница телепроекта «Новая Звезда» — Эвелина Митяева.

Завершит вечер праздничный фейерверк.