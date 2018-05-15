«Ночь музеев» в Ясной Поляне

НА ВЕРАНДЕ ДОМА ТОЛСТОГО и перед ней студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) прочтут фрагменты романа «Война и мир». Педагог – доцент кафедры сценической речи Ирина Автушенко.



Молодые актеры мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова попробуют отойти от привычного представления о героях романа, разглядеть за характерами живых людей, проникнуться их нравственными исканиями. По словам участников постановки, в основе их работы лежит «желание услышать толстовскую интонацию в контексте своего поколения и внести ее в полифонию сегодняшнего дня».



Мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова – это экспериментальный курс совместного обучения актеров, режиссеров и сценографов на режиссерском факультете ГИТИСа. «Наверное, я слишком много требую от ребят, но этому я научился у Дмитрия Анатольевича Крымова, который у сценографов настолько завышает планку, что он не гениальные идеи даже не рассматривает. Мне кажется, это правильно. У нас с Крымовым принципиально разные эстетические театральные системы, но курс один», – рассказывает о работе мастерской Евгений Борисович.



Студенты ГИТИСа уже не в первый раз выступают в Ясной Поляне в рамках «Ночи музеев». В 2014 году, когда музей впервые присоединился к этой акции, были прочитаны отрывки из произведений «Анна Каренина», «Война и мир», «Семейное счастье», «Отец Сергий», а в 2015 году гости усадьбы услышали «Севастопольские рассказы».



Вход свободный по предварительной регистрации





В ГАЛЕРЕЕ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» и ее внутреннем дворике посетителям расскажут о традициях отдельных ремесел и их продолжении в наши дни. Кроме того, под руководством опытных мастеров наши гости смогут изготовить керамические сувениры своими руками. С 11:00 до 22:00 в магазине «Книжная лавка» можно будет приобрести открытки и книги, связанные с промыслами и историей Тулы, а в салоне «Все художества» будет проходить выставка-продажа яснополянской керамики и другой сувенирной продукции.



В программе:



Выставка «Русские примитивисты»

В течение всего дня (11:00-22:00) для посещения будет открыта экспозиция, на которой представлено более сорока живописных работ двух выдающихся художников-примитивистов – Ефима Честнякова и Дмитрия Шагина (бессменный глава и вдохновитель легендарного движения «Митьки»). Картины этих художников одновременно противопоставляются и дополняют друг друга: они созданы в разные эпохи, под влиянием разных идей, но их объединяет естественный художественный язык, которым они говорят со зрителем.



Презентация яснополянской керамики и мастер-классы

Наши мастера покажут, как создается уникальная яснополянская керамика с растительными орнаментами и росписью разноцветными глинами (ангобами). Посетители мастер-класса научатся лепить из глины, работать на гончарном круге и расписывать керамические изделия. Начало в 17:30, 18:20 и 19:10



Экскурсия «История городских усадеб XVIII века Зарецкой стороны и их владельцев. Улица Миллионная на старой открытке».

Яснополянский филиал на Октябрьской расположен в зданиях конца XVIII века: доме оружейника Ивана Кобылина (галерея) и доме купца Тимофея Плахова (издательский дом). Гости экскурсии ознакомятся с историей этих зданий, заглянут на первый этаж и в подвал дома Плахова, где сохранились сводчатые потолки и старинная чугунная лестница. Начало в 19:50 и 21:20



Лекция «Тульские ремесла»

Народные мастера России, члены союза художников России Ирина Бежина и Ольга Андреева вместе с детской поэтессой Екатериной Каюровой расскажут об истории и возрождении тульской городской игрушки. Начало в 20:40.



Подробная информация по телефону: +7 (4872) 47-67-12





Вход свободный.



