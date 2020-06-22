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Литературный клуб online: А войны идут на Земле беспрестанно

Литературный клуб online: А войны идут на Земле беспрестанно

23 июня в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба. «Типография» приглашает вас поразмышлять о таком явлении, как война в целом, и о войнах, которые довелось пережить нашему народу.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 июня 2020, вторник
19:00
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Касса
Мари Краймбрери
Купить билет
18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Папа
Купить билет
19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Кирпичи
Купить билет
17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Пилот
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
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