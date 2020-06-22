Литературный клуб online: А войны идут на Земле беспрестанно

23 июня в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба. «Типография» приглашает вас поразмышлять о таком явлении, как война в целом, и о войнах, которые довелось пережить нашему народу.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».