Литературный клуб online: А войны идут на Земле беспрестанно
23 июня в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба. «Типография» приглашает вас поразмышлять о таком явлении, как война в целом, и о войнах, которые довелось пережить нашему народу.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 июня 2020, вторник
19:00
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽