Литературно-музыкальная гостиная Ирины Сытиной

Ирина Сытина — преподаватель и артист, ритор и просветитель. Она создала оригинальный жанр просветительско-художественной лекции-концерта, где по крупицам отобраны научно-эстетические и культурологические знания разных национальных культур.

На этот раз Ирина Константиновна представит публике стихотворения нашего земляка, поэта Ростислава Дижура. Он родился в Туле, детство и молодость провел в родном городе. Сейчас живет и работает в Нью-Йорке. В своём творчестве Дижур отражает собственное видение жизни и духовных проблем XXI столетия, а также воспевает шедевры мирового искусства. Лирика, посвящённая произведениям живописи, скульптуры, архитектуры разных эпох и стилей прозвучит в стенах музея особенно гармонично.

Стоимость: взрослые, пенсионеры, студенты — 150 руб., дети (с 12 до 16 лет) — 100 руб.