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Литературно-музыкальная гостиная «Служенье муз не терпит суеты»

Литературно-музыкальная гостиная «Служенье муз не терпит суеты»

Трудно представить нашу жизнь без поэзии… Без поздравлений к праздникам, без песен, без Пушкина, Лермонтова, Шекспира, современных авторов… Сила слова обладает особой энергией, увлекающей за собой и подчиняющей себе наше воображение.

В День поэзии 21 марта по всему миру проходят курсы лекций, авторские чтения, представление новой поэтической литературы. Не остался в стороне и Тульский областной художественный музей. Всех неравнодушных к этому искусству приглашаем на встречу с литературно-музыкальной студией «Вега». Участники студии прочитают гостям стихи, а также с удовольствием поговорят с ними о литературе. Специальный приглашенный творческий гость — студенческая театральная студия «Тет-а-Тет» из ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж». Молодые люди представят зрителям композиции «Легенды Куликова поля» и «Бал памяти».

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
21 марта 2019, четверг
18:00
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