Лекция-концерт «Паоло Веронезе. Венецианский лев живописи»

Посетителей музея ожидает увлекательный рассказ о творчестве художника на фоне живой классической музыки в исполнении струнного ансамбля «Эль Классик». Благодаря своему профессионализму музыканты точно передадут дух эпохи, в которую жил и трудился мастер, а также стилистические особенности его произведений. Приходите с друзьями и родными и погрузитесь вместе в мир искусства!

Стоимость: взрослые — 300 рублей, пенсионеры и студенты — 150 рублей, дети (с 6 до 16 лет) — 100 рублей

Паоло Веронезе — выдающийся художник эпохи итальянского Возрождения, яркий представитель венецианской школы живописи наряду с Тицианом и Тинторетто. Прославился, прежде всего, как мастер огромных декоративных полотен, алтарных картин и монументальных росписей. Также Веронезе обладал необыкновенным талантом живописца-декоратора и проявлял удивительную изобретательность в сочинении многофигурных композиций.