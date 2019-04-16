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Лекция-концерт «Паоло Веронезе. Венецианский лев живописи»

Лекция-концерт «Паоло Веронезе. Венецианский лев живописи»

Посетителей музея ожидает увлекательный рассказ о творчестве художника на фоне живой классической музыки в исполнении струнного ансамбля «Эль Классик». Благодаря своему профессионализму музыканты точно передадут дух эпохи, в которую жил и трудился мастер, а также стилистические особенности его произведений. Приходите с друзьями и родными и погрузитесь вместе в мир искусства!

Стоимость: взрослые — 300 рублей, пенсионеры и студенты — 150 рублей, дети (с 6 до 16 лет) — 100 рублей

 

Паоло Веронезе — выдающийся художник эпохи итальянского Возрождения, яркий представитель венецианской школы живописи наряду с Тицианом и Тинторетто. Прославился, прежде всего, как мастер огромных декоративных полотен, алтарных картин и монументальных росписей. Также Веронезе обладал необыкновенным талантом живописца-декоратора и проявлял удивительную изобретательность в сочинении многофигурных композиций.

 

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
17 апреля 2019, среда
18:30
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