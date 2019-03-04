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Короткий метр: Вся власть женщинам

Короткий метр: Вся власть женщинам

В Большом зале «Октавы» пройдут кинопоказы пяти международных короткометражных хитов, объединенных одним девизом — Girl’s power! Кинопрограмма будет посвящена жизни женщин Ирана, России, Великобритании и Индонезии. В кадре женщины, девушки и девочки в разных ситуациях: слабые и сильные, талантливые и особенные.

После просмотра состоится обсуждение увиденного с Андреем Щиголевым — модератором и отборщиком Московского Международного кинофестиваля, редактором «ГЛАВКИНО» и колумнистом ряда изданий, в том числе, газеты «Известия».

Вход свободный, требуется предварительная регистрация.
 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
9 марта 2019, суббота
19:00
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