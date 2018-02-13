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Концерт-презентация книги Михаила Башакова

Концерт-презентация книги Михаила Башакова

В театрально-концертном центре состоится презентация нового поэтического сборника петербургского автора-исполнителя Михаила Башакова «Чёрный Экран».

В сборник вошли тексты некоторых знаковых песен автора, а также стихи, никогда не являвшиеся песнями и ранее не издававшиеся. Книга полностью иллюстрирована художественными работами самого автора.

Михаил Башаков является автором более десяти музыкальных альбомов и двух поэтических сборников. Помимо постоянной концертной деятельности на территории России, регулярно гастролирует по Европе, Канаде и Америке, где его принимают с той же неизменной радостью и теплотой.

 

Кроме абсолютно самобытной музыкальной составляющей и текстов, изумляющих своей лёгкостью и одновременно глубокой философией и тонкой иронией Михаил обладает поистине потрясающим природным артистизмом и безмерно благодатной человеческой энергетикой, которую он щедро дарит окружающим.

 

Стоимость билетов: от 250Р.

Справки по телефонам — 71−67−68 и 71−67−33.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
25 февраля 2018, воскресенье
19:00
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