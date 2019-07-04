В музее «Тульские самовары» пройдет интерактивное мероприятие «Каждый рад, когда в доме лад». Встреча пройдёт в рамках Дня семьи, любви и верности.

Этот праздник отмечают в нашей стране с 2008 года. Он появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Гости музея узнают историю Петра и Февронии Муромских и примут участие в конкурсах на самую дружную, творческую и обаятельную семью. Победители получат приятные призы!

Стоимость: 100 руб.