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Каждый рад, когда в доме лад

Каждый рад, когда в доме лад

В музее «Тульские самовары» пройдет интерактивное мероприятие «Каждый рад, когда в доме лад». Встреча пройдёт в рамках Дня семьи, любви и верности.

Этот праздник отмечают в нашей стране с 2008 года. Он появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Гости музея узнают историю Петра и Февронии Муромских и примут участие в конкурсах на самую дружную, творческую и обаятельную семью. Победители получат приятные призы!

Стоимость: 100 руб.

 

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
6 июля 2019, суббота
14:00
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