Интерактивная программа «Игры разума на Куликовом поле»

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом приглашает на интеллектуальные посиделки, где можно помериться знаниями истории русского народа, его быта, обычаев, праздников. Лучшие знатоки не уйдут без награды!



Стоимость: до 16 лет — 100 р., остальные категории граждан — 150 рублей. Предварительная запись по телефонам: +7 (48743) 4−36−01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru .