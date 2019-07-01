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«Игра престолов», культурный месседж

«Игра престолов», культурный месседж

В «Типографии» пройдет первая встреча дискуссионного клуба. Для обсуждения предлагаются следующие вопросы:

  • Почему Голливуд производит основные форматы массовой культуры.
  • Массовая культура как технология внедрения культурных ценностей и поведенческих моделей.
  • Каков культурный месседж сериала или почему восьмой сезон сериала такой странный.

Проведет дискуссию Алексей Якушин — кандидат педагогических наук, сотрудник лаборатории ОИТ факультет ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 июля 2019, воскресенье
19:00
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