«Игра престолов», культурный месседж
В «Типографии» пройдет первая встреча дискуссионного клуба. Для обсуждения предлагаются следующие вопросы:
- Почему Голливуд производит основные форматы массовой культуры.
- Массовая культура как технология внедрения культурных ценностей и поведенческих моделей.
- Каков культурный месседж сериала или почему восьмой сезон сериала такой странный.
Проведет дискуссию Алексей Якушин — кандидат педагогических наук, сотрудник лаборатории ОИТ факультет ВМК МГУ им.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 июля 2019, воскресенье
19:00