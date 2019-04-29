В «Типографии» пройдет фримаркет — бесплатная ярмарка хороших вещей. Все желающие могут разгрузить домашние шкафы и принести на ярмарку ненужную повседневную одежду для взрослых и детей, текстиль, бижутерию, художественную литературу. Подарив своим вещам вторую жизнь, можно пополнить и собственный гардероб вещами с ярмарки. Не реализованные на фримаркете вещи будут переданы в нуждающиеся семьи.

Важные правила:

все вещи должны быть чистыми и без видимых повреждений, вещи в плохом состоянии возвратят владельцам;

нереализованные на фримаркете вещи будут переданы в нуждающиеся семьи;

вещи, не подходящие под формат и правила фримаркета, также будут возвращены владельцам.

Кроме того, в 15.00 экоактивистка Ольга Чернецова проведет лекцию «Zero Waste: 5 принципов разумной жизни».

Вход свободный, добровоьлный взнос приветствуется.