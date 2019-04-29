Фримаркет
В «Типографии» пройдет фримаркет — бесплатная ярмарка хороших вещей. Все желающие могут разгрузить домашние шкафы и принести на ярмарку ненужную повседневную одежду для взрослых и детей, текстиль, бижутерию, художественную литературу. Подарив своим вещам вторую жизнь, можно пополнить и собственный гардероб вещами с ярмарки. Не реализованные на фримаркете вещи будут переданы в нуждающиеся семьи.
Важные правила:
- все вещи должны быть чистыми и без видимых повреждений, вещи в плохом состоянии возвратят владельцам;
- нереализованные на фримаркете вещи будут переданы в нуждающиеся семьи;
- вещи, не подходящие под формат и правила фримаркета, также будут возвращены владельцам.
Кроме того, в 15.00 экоактивистка Ольга Чернецова проведет лекцию «Zero Waste: 5 принципов разумной жизни».
Вход свободный, добровоьлный взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
5 мая 2019, воскресенье
14:00
5 мая 2019, воскресенье
15:00