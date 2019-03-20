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Что имеем храним

Что имеем храним

В музее «Тульские древности» состоится презентация новой интерактивной программы «Что имеем храним» к 20-летию экспозиции «Секреты тульских мастеров». Музейная встреча проходит в рамках недели «Импульс культуры», приуроченной ко Дню работника культуры в 2019 году.

20 лет назад на главной улице Тулы была создана музейная экспозиция «Секреты тульских мастеров». Торжественное открытие нового музейного пространства состоялось 18 мая 1999 года. Авторы экспозиции стремились рассказать о мастерах древней Тулы, показать внутреннее убранство городской избы и предметы быта XVII—XIX вв.еков. Здесь разместили как подлинные этнографические и археологические предметы, так и их копии, выполненные тульскими мастерами. И сегодня «Секреты тульских мастеров» радуют жителей региона и многочисленных туристов.

В честь юбилея музей запускает новую интерактивную программу, которая раскроет посетителям не только секреты тульских ремесленников, но и многие музейные хитрости. Так можно узнать о том, как предметы попадают в музей, какой путь проходит находка археолога, прежде чем оказаться в музейной витрине. Дадим слово музейным экспонатам, не обойдемся без традиционных игр.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
23 марта 2019, суббота
15:00
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