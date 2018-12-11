Богатырские игры
Музейный комплекс с. Монастырщино приглашает взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.
Предварительная запись желательна! Наполняемость группы — до 10 человек.
Контактный телефон: +7 (48735) 3−15−46, e-mail: mon@kulpole.ru .
Стоимость: 300 р.
Где и когда?
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
15 декабря 2018, суббота
13:00