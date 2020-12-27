Автобусная экскурсия «Новогодний Город Мастеров»

3 января Центр приёма гостей Тульской области приглашает на автобусную экскурсию по городу мастеров. В ходе экскурсии по Туле вы познакомитесь с достопримечательностями новогоднего города, посетите Музей гармони Деда Филимона, где узнаете о происхождении этого самобытного русского инструмента, а также у вас будет возможность испечь знаменитый Тульский пряник своими руками.

В программе:

09.00 - Сбор группы на Московском вокзале г. Тулы. Время приезда поезда «Ласточка».

09.10 от Тульского Кремля (ул. Менделеевская, д. 8) Начало обзорной автобусной новогодней экскурсии по Туле. Вы увидите основные достопримечательности Новогодней столицы 2018/2019, Вы узнаете, как раньше в Туле отмечали Новый год и Рождество, какие лакомства готовила Софья Андреевна Толстая к Рождественскому столу, и ещё много интересного и полезного о городе мастеров и ремесленников.

11.00 - Экскурсия в музей «Печатного пряника» - один из новейших музеев Тулы при кондитерской фабрике Ирины Анатольевны Поляковой (заслуженный предприниматель России). В музее Вы узнаете, как зарождалось пряничное производство в Туле, познакомитесь с разнообразными пряничными формами и пряниками, узнаете об истории и о том, как пряничное дело развивается сегодня. Во время мастер-класса, Вы сделаете пряник своими руками и заберёте его с собой. Финалом экскурсии будет чаепитие по-тульски из комбинированного самовара с местными тульскими сладостями.

13.00-14.00 - Свободное время

14.00 - Экскурсия в музей «Гармони Деда Филимона» - новейший музей города, где каждый уголок пропитан мелодией Тульской гармоники. Вы не только узнаете всё об этом инструменте, но еще и насладитесь игрой одного из лучших гармонистов нашего города, и уж точно не устоите и споёте под его аккомпанемент, а может и спляшете.

15.30 - Экскурсия по Тульскому Кремлю. Уникальному памятнику оборонного зодчества России, ставшему настоящим защитником Москвы с южной окраины нашего государства XVI века. Крепость, ни разу не сдавшаяся врагу, впечатляет своей прекрасной сохранностью и интереснейшей историей, о которой Вы узнаете во время нашей экскурсии.

17.30 Завершение программы.

В стоимость входит: услуги аккредитованного гида, входные билеты по программе, экскурсионное обслуживание, мастер-классы и чаепития по программе (если имеются), транспортное обслуживание (микроавтобус, группа не более 25 человек).

Бронь места осуществляется только по предоплате. Необходима предварительная запись.

Запись производится:

по телефону 8-920-272-39-39, 8-800-201-71-00, 8 902 697 00 10

через директ Инстаграм @tula_travel_center

по электронному адресу tulatravel@yandex.ru

при личном обращении по адресу: ул. Демонстрации, 1А./ ул. Советская, 11/7 (территория городского пространства «Искра»)

При бронировании просим Вас указать контактное лицо, количество человек и контактный номер.