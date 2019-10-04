Аукцион Союза бирюзовых художников
Первый аукцион пройдет 6 октября в Атриуме «Искры».
Выставка бирюзовых художников завершается, но для желающих более серьезно приобщиться к искусству пройдет первый аукцион, на котором любой желающий сможет приобрести выставленные картины. На мероприятии будут присутствовать все члены союза, вы сможете познакомиться и пообщаться с художниками. Техники у художников очень разные, поэтому каждый пришедший найдет что-то по душе.
Ведущая мероприятия — Яся Белкина.
Музыкальное сопровождение — гитарист Сергей Фиалковский
Не упустите возможность сохранить частицу старинного города!
Где и когда?
Тула, Советская улица, 11
6 октября 2019, воскресенье
18:00
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
13 октября
₽ Билеты: 300 ₽