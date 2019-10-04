Аукцион Союза бирюзовых художников

Первый аукцион пройдет 6 октября в Атриуме «Искры».

Выставка бирюзовых художников завершается, но для желающих более серьезно приобщиться к искусству пройдет первый аукцион, на котором любой желающий сможет приобрести выставленные картины. На мероприятии будут присутствовать все члены союза, вы сможете познакомиться и пообщаться с художниками. Техники у художников очень разные, поэтому каждый пришедший найдет что-то по душе.



Ведущая мероприятия — Яся Белкина.



Музыкальное сопровождение — гитарист Сергей Фиалковский



Не упустите возможность сохранить частицу старинного города!