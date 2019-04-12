Арт-чаепитие: стрит-арт в городской среде

По многочисленным просьбам занятие посвящено произведениям стрит-арта. «Черная дыра» искусства или почему теоретики до сих пор не могут определиться в отношении к стрит-арту.



Кто из них прав — культурологи, считающие стрит-арт искусством, или их оппоненты, обозначившие его как просвещенный вандализм? Помочь найти в этом смысл поможет ведущий просветительского проекта о современном искусстве Людмила Решетова.



Можно будет познакомиться с самыми яркими и значимыми произведениями стрит-арта в разных городах и странах, в том числе и теми, что украшают наш город. А главное — определимся в своем отношении к ним, уловим содержание тех посланий, что адресовали мастера стрит-арта.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

А. И. Майорове

Л. Н. Толстого

Людмила Ивановна Решетова — кандидат филологических наук, в чью сферу научных интересов входят проблемы взаимодействия искусств. Является автором статей о заслуженном художнике России, члене-корреспонденте РАХ. Во время педагогической деятельности в ТГПУ им.разработала специальный курс для студентов «Современное и актуальное искусство».