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Арт-чаепитие: стрит-арт в городской среде

Арт-чаепитие: стрит-арт в городской среде

По многочисленным просьбам занятие посвящено произведениям стрит-арта. «Черная дыра» искусства или почему теоретики до сих пор не могут определиться в отношении к стрит-арту.

Кто из них прав — культурологи, считающие стрит-арт искусством, или их оппоненты, обозначившие его как просвещенный вандализм? Помочь найти в этом смысл поможет ведущий просветительского проекта о современном искусстве Людмила Решетова.

Можно будет познакомиться с самыми яркими и значимыми произведениями стрит-арта в разных городах и странах, в том числе и теми, что украшают наш город. А главное — определимся в своем отношении к ним, уловим содержание тех посланий, что адресовали мастера стрит-арта.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

 

Людмила Ивановна Решетова — кандидат филологических наук, в чью сферу научных интересов входят проблемы взаимодействия искусств. Является автором статей о заслуженном художнике России, члене-корреспонденте РАХ А. И. Майорове. Во время педагогической деятельности в ТГПУ им. Л. Н. Толстого разработала специальный курс для студентов «Современное и актуальное искусство».

 

Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
14 апреля 2019, воскресенье
14:00
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