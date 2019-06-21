афиша
афиша
Регистрация
Зловещий бестиарий

Зловещий бестиарий

24 июня в новом здании Тульского экзотариума состоится уникальная авторская лекция Егора Пронина «Зловещий бестиарий».

Человечество всегда боялось неизвестных и зловещих, зачастую фантастических животных! В понедельник у наших посетителей появится возможность не только побывать в Экзотариуме в то самое время, когда максимально активны самые опасные питомцы, но и узнать много новой, интересной информации о мифических чудовищах и их реальных прототипах.

Не пропустите! Будет весело и страшно.

Стоимость: 300 р. только 30 билетов.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
24 июня 2019, понедельник
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.