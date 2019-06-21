24 июня в новом здании Тульского экзотариума состоится уникальная авторская лекция Егора Пронина «Зловещий бестиарий».

Человечество всегда боялось неизвестных и зловещих, зачастую фантастических животных! В понедельник у наших посетителей появится возможность не только побывать в Экзотариуме в то самое время, когда максимально активны самые опасные питомцы, но и узнать много новой, интересной информации о мифических чудовищах и их реальных прототипах.

Не пропустите! Будет весело и страшно.

Стоимость: 300 р. только 30 билетов.