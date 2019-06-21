Зловещий бестиарий
24 июня в новом здании Тульского экзотариума состоится уникальная авторская лекция Егора Пронина «Зловещий бестиарий».
Человечество всегда боялось неизвестных и зловещих, зачастую фантастических животных! В понедельник у наших посетителей появится возможность не только побывать в Экзотариуме в то самое время, когда максимально активны самые опасные питомцы, но и узнать много новой, интересной информации о мифических чудовищах и их реальных прототипах.
Не пропустите! Будет весело и страшно.
Стоимость: 300 р. только 30 билетов.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
24 июня 2019, понедельник
18:30