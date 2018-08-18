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Все о некоммерческих организациях: как создать, а главное, зачем

Все о некоммерческих организациях: как создать, а главное, зачем

В «Типографии» пройдёт лекция Александра Платонова — специалиста отдела по некоммерческим организациям Управления министерства Юстиции Российской Федерации.

Александр расскажет о специфике некоммерческих организаций для тех, кто когда-либо задумывался о создании собственного проекта, но не понимал как, или для тех, кто хочет научиться разбираться в существующих

В программе лекции будут рассмотрены следующие вопросы:

  • что такое некоммерческая организация или зачем она может вам понадобиться, её правовой статус;
  • немного о филиалах и представительствах;
  • какие бывают формы НКО и какая из них лучше всего подойдет вашему проекту;
  • как создать НКО и немного об учредителях;
  • реорганизация и преобразование НКО;
  • ликвидация НКО.

Вход свободный.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 августа 2018, понедельник
19:00
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