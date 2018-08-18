Все о некоммерческих организациях: как создать, а главное, зачем
В «Типографии» пройдёт лекция Александра Платонова — специалиста отдела по некоммерческим организациям Управления министерства Юстиции Российской Федерации.
Александр расскажет о специфике некоммерческих организаций для тех, кто когда-либо задумывался о создании собственного проекта, но не понимал как, или для тех, кто хочет научиться разбираться в существующих
В программе лекции будут рассмотрены следующие вопросы:
- что такое некоммерческая организация или зачем она может вам понадобиться, её правовой статус;
- немного о филиалах и представительствах;
- какие бывают формы НКО и какая из них лучше всего подойдет вашему проекту;
- как создать НКО и немного об учредителях;
- реорганизация и преобразование НКО;
- ликвидация НКО.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 августа 2018, понедельник
19:00