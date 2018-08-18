Все о некоммерческих организациях: как создать, а главное, зачем

В «Типографии» пройдёт лекция Александра Платонова — специалиста отдела по некоммерческим организациям Управления министерства Юстиции Российской Федерации.

Александр расскажет о специфике некоммерческих организаций для тех, кто когда-либо задумывался о создании собственного проекта, но не понимал как, или для тех, кто хочет научиться разбираться в существующих

В программе лекции будут рассмотрены следующие вопросы:

что такое некоммерческая организация или зачем она может вам понадобиться, её правовой статус;

немного о филиалах и представительствах;

какие бывают формы НКО и какая из них лучше всего подойдет вашему проекту;

как создать НКО и немного об учредителях;

реорганизация и преобразование НКО;

ликвидация НКО.

Вход свободный.