афиша
афиша
Регистрация
Вдоль по улице Киевской

Вдоль по улице Киевской

В музее «Тульский кремль» пройдет лекция «Вдоль по улице Киевской», посвященная самой главной и оживлённой улице города — проспекту Ленина. История проспекта началась ещё в XVII веке. Тогда улица называлась Крапивенской, так как её путь следовал в город Крапивну, и занимала всего один квартал. В XVIII веке Крапивенская улица составляла три квартала и была переименована в Киевскую.

Экскурсовод музея «Тульский кремль» познакомит слушателей с историей главной городской магистрали и расскажет об архитектурных памятниках улицы с XVIII века до наших дней.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
5 июля 2019, пятница
16:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.