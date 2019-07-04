В музее «Тульский кремль» пройдет лекция «Вдоль по улице Киевской», посвященная самой главной и оживлённой улице города — проспекту Ленина. История проспекта началась ещё в XVII веке. Тогда улица называлась Крапивенской, так как её путь следовал в город Крапивну, и занимала всего один квартал. В XVIII веке Крапивенская улица составляла три квартала и была переименована в Киевскую.

Экскурсовод музея «Тульский кремль» познакомит слушателей с историей главной городской магистрали и расскажет об архитектурных памятниках улицы с XVIII века до наших дней.

Вход свободный.