Уникальные советские автомобили

Вы автолюбитель и не против прокатиться с ветерком? Так почему бы не расширить свои знания, познакомившись с достижениями советских автостроителей?

Участники встречи в музее узнают про спортивные и уникальные автомобили, которые производили в СССР. Как правило, они создавались для установления рекордов скорости, порой с использованием «самолётных» технологий. Кроме того, некоторые модели строились энтузиастами, которые работали в одиночку или небольшими группами, а их шедевры во многом превосходили изделия автопрома.

Стоимость: 100 руб.