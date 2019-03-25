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Уникальные советские автомобили

Уникальные советские автомобили

Вы автолюбитель и не против прокатиться с ветерком? Так почему бы не расширить свои знания, познакомившись с достижениями советских автостроителей?

Участники встречи в музее узнают про спортивные и уникальные автомобили, которые производили в СССР. Как правило, они создавались для установления рекордов скорости, порой с использованием «самолётных» технологий. Кроме того, некоторые модели строились энтузиастами, которые работали в одиночку или небольшими группами, а их шедевры во многом превосходили изделия автопрома.

Стоимость: 100 руб.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
29 марта 2019, пятница
18:30
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