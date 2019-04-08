В Доме Крафта пройдет лекция «Три взгляда на фотографию»: свое виденье расскажут культуролог Вадим Касаткин, философ Денис Бычихин и художник Армен Аганесов.

Спикеры предложат свои ответы на вопрос «Что такое фотография?» И проиллюстрируют сказанное подборками самых интересных, на их взгляд, снимков — из истории мировой фотографии.

Один из первых фундаментальных исследователей природы фотографии Ролан Барт полагал, что фотография одновременно воспроизводит принцип знаковых соответствий и не поддерживает их. Так же, как механизм моды, она сопротивляется формальной системе буквальных значений.

«Смысл фотографии… не определен, неточен, не назван. Фотография изображает конкретный объект (дерево), но мы никогда не можем сказать, о чем именно повествует кадр: его значение слишком неопределенно и широко».

Фотография, по мнению Ролана Барта, обращает внимание на то, что знак — не единственная форма представления смысла. Она утверждает тот факт, что смысл далеко не всегда имеет конечную форму. Ещё одним доказательством в пользу позиции Барта станет лекция «Три взгляда на фотографию», которая состоится в Доме Крафта, в центральном зале выставки «Мишень».

Стоимость: 100р., для студентов вход свободный.