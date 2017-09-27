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Традиции мудрости

Традиции мудрости

Международному дню пожилого человека музей «Тульские древности» посвящает незабываемое представление исторических костюмов.

Приглашаем бабушек и дедушек с внуками на выставку исторического костюма.

Вы узнаете:

  • какие платья и головные уборы носили в прошлые века девушки и женщины,
  • как одевались мужчины различного социального положения и профессий,
  • кому была нужна сумка-лакомка,
  • чем нарушники отличаются от поручей?

Все гости музея смогут не только познакомиться с названиями деталей костюмов из прошлого, но и узнать об их назначении. Особый подарок к празднику — примерка старинных нарядов и фото в исторических костюмах (не забудьте фотоаппарат!).

Завершим встречу дружеским чаепитием. Вход свободный.

Справки по телефону 8 (4872 36−16−63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
30 сентября 2017, суббота
15:00
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