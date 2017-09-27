Традиции мудрости
Международному дню пожилого человека музей «Тульские древности» посвящает незабываемое представление исторических костюмов.
Приглашаем бабушек и дедушек с внуками на выставку исторического костюма.
Вы узнаете:
- какие платья и головные уборы носили в прошлые века девушки и женщины,
- как одевались мужчины различного социального положения и профессий,
- кому была нужна сумка-лакомка,
- чем нарушники отличаются от поручей?
Все гости музея смогут не только познакомиться с названиями деталей костюмов из прошлого, но и узнать об их назначении. Особый подарок к празднику — примерка старинных нарядов и фото в исторических костюмах (не забудьте фотоаппарат!).
Завершим встречу дружеским чаепитием. Вход свободный.
Справки по телефону 8 (4872 36−16−63.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
30 сентября 2017, суббота
15:00