Традиции мудрости

Международному дню пожилого человека музей «Тульские древности» посвящает незабываемое представление исторических костюмов.

Приглашаем бабушек и дедушек с внуками на выставку исторического костюма.

Вы узнаете:

какие платья и головные уборы носили в прошлые века девушки и женщины,

как одевались мужчины различного социального положения и профессий,

кому была нужна сумка-лакомка,

чем нарушники отличаются от поручей?

Все гости музея смогут не только познакомиться с названиями деталей костюмов из прошлого, но и узнать об их назначении. Особый подарок к празднику — примерка старинных нарядов и фото в исторических костюмах (не забудьте фотоаппарат!).

Завершим встречу дружеским чаепитием. Вход свободный.

Справки по телефону 8 (4872 36−16−63.