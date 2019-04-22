Текстиль авангарда. Печать на ткани
На мастер-классе проекта «Супрематикус» вы узнаете какие ткани придумывали звезды русского авангарда Варвара Степанова, Любовь Попова, Михаил Родченко, Александра Экстер и научитесь делать эффектный орнамент и подбирать цвета для собственной собственной композиции. На занятии вы сами придумаете и создадите свой принт на холщовых сумках с помощью специальных печатей и акриловой краски.
В 12.00 состоится мастер-класс для участников старше 5 лет.
В 15.00 состоится занятие для участников старше 8 лет.
Абстрактный рисунок на ткани стали печатать в начале прошлого века, в эпоху авангарда. До этого широко использовали только рисунки типа «полоски», «клетка» и «горошек».
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
19 мая 2019, воскресенье
12:00
19 мая 2019, воскресенье
15:00