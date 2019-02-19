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Что скрыл художник: тайные смыслы в картинах мастеров

Что скрыл художник: тайные смыслы в картинах мастеров

В Большом зале «Октавы» пройдет новая лекция от московской образовательной платформы «Cинхронизация» о тайнах и загадках в картинах художников прошлых поколений, которые можно раскрыть, даже не будучи профессионалом.

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Искусствовед Наталья Вострикова расскажет о тайнах и загадках в картинах художников прошлых поколений, которые можно раскрыть, даже не будучи профессионалом. Цель лекции — помочь слушателям овладеть языком тайных смыслов.
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Вместе с лектором участники попробуют посмотреть на известные полотна в той же специфической оптике, что и современники художников — взглядом человека с другой картиной мира, до научных и географических открытий. А также узнают, чем отличаются картина-символ и картина-аллегория, и для каких периодов живописи они характерны — в этом им помогут художники Босх, Ян ван Эйк и Арчимбольдо.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
20 февраля 2019, среда
19:00
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