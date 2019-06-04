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Славянофильский проект нациестроительства

Славянофильский проект нациестроительства

6 июня в Доме Белявского пройдет лекция пройдет лекция философа Андрея Тесли «Славянофильский проект нациестроительства». Лекция входит в цикл фестивальной программы «Хомяков home. Поэзия».

Андрей Тесля работает в Балтийском Федеральной Университете им. И. Канта и возглавляет Центр исследования русской мысли.

Славянофилы сформулировали один из самых первых, романтический по своему типу, проект строительства русской нации. В его основание была положена конвертация конфессионнальной идентичности в идентичность национальную. Сложность заключалась в том, что одновременно сама конфессиональная идентичность должна была стать «личной», сделавшись индивидуально-осознанной.

О том, как развивался славянофильский национальный проект и на какие трудности он натолкнулся в 1860-х — 70-х гг., в итоге сделавших его нереализуемым — и пойдет речь на предстоящей лекции.

Стоимость: 100 рублей, для учащихся и студентов - бесплатно

Где и когда?
Тульский историко-архитектурный музей
6 июня 2019, четверг
18:30
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